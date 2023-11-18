Куди дивляться батьки? Доросла донька Джоні Деппа опублікувала фото з голими грудьми, але розчарувала фанатів

Цього літа про спадкоємницю Джонні Деппа таблоїди писали чи не щодня. Тоді Лілі-Роуз у своєму Istagram активно ділилася бекстейджем зі зйомок еротичного серіалу «Ідол». Картина зрештою глядачів вразила, але не своєю художністю: критики змогли описати її трьома словами — «бруд», «тортури» та «порно».

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Втім, у юної актриси, схоже, такий же імунітет до критики, як і у її батька, який вважає, що погана слава — теж слава. В результаті Лілі-Роуз продовжила публікувати відвертий контент.

Щоправда, після провалу серіалу пристрасні знімки моделі вже не захоплюють громадськість. Прозора кофта, за якою чітко видно груди 24-річної дівчини, мереживні трусики і гольфи, звичайно, привернули увагу навіть ЗМІ, але пишуть про модель тепер виключно в негативному ключі.

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«Куди дивляться батьки?» — цікавляться читачі провідних зарубіжних видань.

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«Ти, звичайно, красива, але вже перебір», — дивуються навіть її шанувальники.

В той же час сам Джонні дочкою пишається. Актор радий, що його спадкоємиця не має статусу nepo baby (дитини, яка використовує для кар'єри славу батьків), а будує кар'єру сама. Лілі-Роуз одного разу говорила, що не коментує колотнечі, в які влазить батько, бо хоче, щоб її судили за власними вчинками. Тому поки невідомо, що скаже модель, якщо після чергових химерних знімків за нею міцно закріпиться погана слава.

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Нагадаємо, що ще одне «зіркове дитя» — донька Уми Турман Майя Хоук — самостійно будує кар'єру в шоубізнесі, не використовуючи зв'язків матері.

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