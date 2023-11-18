В Україні посилять вимоги до виходу на пенсію: чому вже в 2024 році виплати отримають не всі

Поки частина пенсіонерів очікують на підвищення суми виплат вже в січні 2024 року, у тих українців, хто тільки збирається на заслужений відпочинок, причин для радості може бути набагато менше, адже правила призначення пенсій зміняться.

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Про це пише видання Oboz.UA.

Так, якщо у 2023 році у 60 років на заслужений відпочинок можуть вийти ті, хто має 30 років стажу, вже наступного року вимоги збільшать на 12 місяців.

Тобто на пенсію зможуть вийти лише ті, хто має як мінімум 31 рік стажу. Решті доведеться працювати до 63 (жінки) і 65 років (чоловіки).

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Підвищення вимог до стажу триватиме протягом наступних чотирьох років. У результаті українцям потрібно буде мати щонайменше 35 років стажу. Розробляючи таке нововведення та вводячи його у 2017-му, ні в Мінсоці, ні в Раді не підозрювали про те, що на Україну чекає пандемія коронавіруса, а потім повномасштабна війна. Обидва фактори вплинули на зайнятість населення.

Тому майбутнім пенсіонерам радять визначити наперед, якого року вони досягнуть 60-річчя. Якщо це буде після 2028 року, для виходу на пенсію вчасно потрібно мати як мінімум 35 років стажу. Якщо ж 60 років вам виповниться раніше, ніж 2028-го, то потрібно виконати як мінімум такі вимоги:

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2023-го потрібно мати від 30 років стажу;

2024-го — від 31 року;

2025-го — від 32 років;

2026-го — від 33 років;

2027-го — від 34 років;

2028-го — від 35 років.

Якщо ви не відповідаєте цим умовам, є шанс вийти на пенсію у 63 роки. Для цього потрібно до свого 63-річчя заробити (залежно від того, коли виповниться) стаж:

2023-го — від 20 до 30 років;

2024-го — від 21 до 31 року;

2025-го — від 22 до 32 років;

2026-го — від 23 до 33 років;

2027-го — від 24 до 34 років.

2028-го — від 25 до 35 років.

Щоб отримувати пенсію у 65 років, потрібно мати щонайменше 15 років стажу. При цьому вже у 2028 році, згідно з розрахунками Мінсоцу, лише половина українців зможе вийти на пенсію у 60 років, 5% вийдуть на пенсію у 65 років, решта — у 63 роки.

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Нагадаємо, що навіть у випадку нарахування пенсії право на виплати можна втратити — якщо не буде одного, важливого документа.

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