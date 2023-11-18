Загарбники завдали ракетного удару по райцентру біля Запоріжжя: є загиблі й поранені
Російські війська під Запоріжжям прагнуть за будь-яку ціну втримати свої позиції, і для цього потужно обстрілюють цивільну інфраструктуру непідконтрольних їм населених пунктів. Так, 18 листопада опівдні вони завдали трьох ракетних ударів по Комишуваській громаді, спричинивши жертви серед мирного населення.
Як розповіли в Національній поліції України, населений пункт ворог атакував ракетами двічі. Внаслідок перших двох влучань поранення отримали четверо місцевих жителів, сталося займання житлового будинку.
Коли ж на місце події прибули поліцейські та рятувальники, військові країни-терориста підло здійснили повторний обстріл. Загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, раніше ворог вдався до цієї ж підлої тактики під час обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині — тоді було поранено двох пожежників, які прибули на місце обстрілу задля ліквідації пожежі.59