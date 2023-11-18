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Події

Загарбники завдали ракетного удару по райцентру біля Запоріжжя: є загиблі й поранені

15:17 18 листопада 2023
На місці обстрілу

Російські війська під Запоріжжям прагнуть за будь-яку ціну втримати свої позиції, і для цього потужно обстрілюють цивільну інфраструктуру непідконтрольних їм населених пунктів. Так, 18 листопада опівдні вони завдали трьох ракетних ударів по Комишуваській громаді, спричинивши жертви серед мирного населення.

Як розповіли в Національній поліції України, населений пункт ворог атакував ракетами двічі. Внаслідок перших двох влучань поранення отримали четверо місцевих жителів, сталося займання житлового будинку.

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Коли ж на місце події прибули поліцейські та рятувальники, військові країни-терориста підло здійснили повторний обстріл. Загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, раніше ворог вдався до цієї ж підлої тактики під час обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині — тоді було поранено двох пожежників, які прибули на місце обстрілу задля ліквідації пожежі.

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