Європейцям краще знати: в Естонії назвали найбільш ненадійні автомобілі різних брендів

На відміну від України, Естонія стала членом НАТО і ЄС ще в 2004 році, тому зараз жителям цієї країни доступні не тільки всі європейські спірні «нововведення», але й авто багатьох брендів.

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Тому українські водії можуть орієнтуватися на відгуки естонських колег, адже у них набагато більше можливостей протестувати машини різного віку і виготовлені в різних країнах.

Один з подібних аналізів був нещодавно проведений естонськими автомобільними експертами, які виділили кілька моделей автомобілів за їх ненадійність, пише автомобільне видання.

Opel Astra

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Моделі Opel Astra внесли до списку через їхні постійні трансмісійні проблеми, зокрема, проблеми з автоматичною коробкою передач.

Opel Astra 2009

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Власники автомобілів висловлювали скарги на нестабільну роботу коробки передач, різкі переключення та навіть повні відмови. Ці неполадки викликали загрозу безпеці на дорозі та вимагали значних витрат на ремонт.

Peugeot 2008

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Модель Peugeot 2008 зазнала критики через часті проблеми з електрикою та електронікою.

Peugeot 2008

Власники повідомляли про вибої в роботі електричних компонентів, таких як система інфотейнменту та електронні модулі, що призводило до постійних візитів до сервісних центрів та високих витрат на відновлення.

KIA Sportage

У моделі Kia Sportage часто виникали проблеми з гальмівною системою, зокрема, швидке зношування гальмівних колодок та дисків, що призводило до зниження ефективності гальмування та збільшення шляху гальмування.

Kia Sportage

Також висловлювалися сумніви у безпеці на дорозі та у простоті обслуговування.

На противагу недовірливим естонцям, їхні сусіди по Євросоюзу з Німеччини не мають ніяких претензій до автівок на власному ринку, але тільки якщо вони — перевірені німецькі бренди.

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