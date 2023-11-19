«Оптимізувати витрати»: Міносвіти хоче урізати стипендії студентам, які проживають за кордоном

В Міністерстві освіти та науки, де планують ввести обов'язкове працевлаштування для студентів, які навчаються на бюджеті, вирішили зайнятися оптимізацією та позбавити виплат тих, хто наразі знаходиться за кордоном, але продовжує навчатися.

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Як пише «Інформатор», про такі плани в ефірі телемарафону розповів заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький.

«Студенти з-за кордону зможуть продовжувати вчитися, але стипендіальне забезпечення доведеться їм, мабуть, перекрити. Ми маємо допомогти студентам, які залишаються в Україні, які будують країну разом з нами», — зазначив він та додав, що система фінансування освіти має кардинально змінитись.

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За його словами, уряд планує нововведення стосовно держзамовлень студентів. Так, повністю або частково планують фінансувати навчання у залежності від здібностей студента. Зокрема медиків, вчителів, базові професії хочуть залишити під державним замовленням спеціалістів, а у інших випадках чиновники мають допомогти студентам реалізуватися.

Нагадаємо, що в Раді зареєстрований проєкт закону, згідно з яким пропонується надати право звільнятися з військової служби студентам, які набули такого статусу вже після мобілізації.

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Фото Pixabay

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