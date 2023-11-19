Друга невдача Ілона Маска поспіль: найпотужніша ракета-носій в історії знову вибухнула (відео)

Приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX провела другі випробування надважкого корабля Starship. Планувалося, що він повинен зробити оберт навколо Землі, а потім впасти в Тихому океані поряд з Гавайськими островами. Однак, як і у квітні, коли проводився перший випробувальний політ, все пішло не за планом.

РЕКЛАМА

Запуск Starship було здійснено з космодрому Бока-Чіка в Техасі близько 07:00 за місцевим часом. Ракета-носій SuperHeavy вивела корабель у космос. Приблизно за вісім хвилин після старту зв'язок з ним зник. Команда, яка контролювала випробування, вирішила запустити функцію самознищення Starship.

Запуск Starship був зроблений з космодрому Бока-Чіка в Техасі

Не змогла повернутись і ракета-носій. Через три хвилини польоту перший ступінь безнапасно відокремився від корабля, проте після цього вибухнув.

РЕКЛАМА

Причини того, що сталося, SpaceX поки не повідомляє.

А ось Ілон Маск оцінює другі випробування як величезний успіх.

РЕКЛАМА

«На один крок ближче до мети!» — написав мільярдер у соцмережі X (колишній Twitter). Він привітав усіх причетних до випробувань із «успішним запуском».

У квітні все було дещо гіршим, це правда. Тоді перший ступінь ракети-носія не відокремився. І весь політ тривав не більше чотирьох хвилин. Після цього інженери Маска модернізували і SuperHeavy, і Starship.

РЕКЛАМА

Маск стверджує, що його проєкт здійснить революцію в освоєнні космосу. Вже за кілька років, обіцяє Ілон, кораблі Starship здійснюватимуть кілька рейсів на день, доставляючи на орбіту людей чи вантажі. В ідеалі кожен із них можна буде використати кілька разів. Також багаторазовою, за задумом Маска, є ракета-носій SuperHeavy.

Starship вважається найбільшим космічним кораблем в історії. Його висота становить майже 120 метрів, а потужність майже вдвічі перевищує потужність іншого космічного корабля.

Модернізований Starship Маск має намір використовувати для доставлення екіпажів на Місяць та Марс. До цього проєкту з великою увагою ставиться американське космічне агентство НАСА, яке виділило SpaceX майже 3 млрд доларів і вже назвало членів екіпажу, який полетить на Місяць.

113

Читайте нас у Facebook та Instagram