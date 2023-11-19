Підсумки саміту АТЕС: потепління відносин між США та Китаєм, відсутність єдності по Україні та Ізраїлю

У Сан-Франциско завершився саміт форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). За його роботою уважно стежили всі світові ЗМІ — хоча б тому, що в рамках саміту відбулася перша за рік зустріч президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна. Проте підсумки цих переговорів, як і саміт загалом, не виправдали надій.

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Почнемо з того, що до підсумкової декларації, текст якої було опубліковано ввечері 17 листопада, не було включено пунктів по спільній позиції щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну та військової операції Ізраїлю в секторі Газа проти терористичного угруповання ХАМАС. Проти цих пунктів виступили глави деяких держав та урядів. Вони послалися на те, що форум АТЕС має суто економічний характер і непридатний для обговорення геополітичних питань.

США як країна, яка приймала саміт, випустили окрему заяву. У ній зазначається, що «більшість членів форуму різко засуджують російську агресію проти України».

Також наголошується, що учасники саміту «обмінялися думками» щодо кризи у секторі Газа.

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Члени АТЕС підтримали реформу Світової організації торгівлі (СОТ). Зазначається, що зміни необхідні, щоб «забезпечити вільне, відкрите, справедливе, недискримінаційне, прозоре й інклюзивне торговельне та інвестиційне середовище, що піддається контролю».

Джо Байден закликав країни АТЕС співпрацювати у сфері штучного інтелекту та подбати про те, щоб ІІ приносив зміни на краще, а не обмежував права та потенціал працівників.

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Зустріч Байдена та Сі тривала чотири години. Почалися переговори з рукостискань та обміну дипломатичними люб'язностями. Однак після завершення переговорів сторони не зробили спільної заяви. І це поганий знак. Зазвичай це означає, що домовитись учасникам зустрічі з ключових питань не вдалося.

Зустріч Байдена та Сі тривала чотири години

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Проте у Вашингтоні та Пекіні сам факт зустрічі Байдена та Сі розглядають як початок зниження напруженості між двома найбільшими економіками у світі.

Виступаючи на завершальному засіданні саміту в Сан-Франциско, Байден заявив, що Азійсько-Тихоокеанський регіон відіграє важливу роль для економіки США, і Вашингтон має намір і надалі зміцнювати ці зв'язки. Американський лідер наголосив, що для всього світу важлива стабільність відносин між США та Китаєм, і тому робота його адміністрації спрямована не на дистанціювання економік двох країн, а на «зниження ризиків та диверсифікацію».

Цю думку підтвердив і Сі Цзіньпін. «Ми різні, але планета досить велика для обох країн», — підкреслив китайський лідер.

Залишається додати, що росію на саміті представляв віцепрем'єр Олексій Оверчук. Президент володимир путін не спокушав долю — враховуючи ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом, російський диктатор утримується від закордонних поїздок. Винятки становлять лише візити до країн, які напевно не виконуватимуть рішення МКС.

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