США й Китай офіційно назвали дату та місце зустрічі Байдена та Сі

Вашингтон і Пекін офіційно підтвердили, що найближчими днями відбудуться переговори між президентом США Джо Байденом та головою КНР Сі Цзіньпіном. Два лідери зустрінуться 15 листопада в Сан-Франциско, де проходитиме саміт форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Щоб погодити всі формальності візиту, США нещодавно відвідав міністр закордонних справ Китаю Ван І.

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Як заявила представниця Білого дому Карін Жан-П'єр, Байден і Сі обговорять питання двосторонніх відносин США та Китаю, а також низку глобальних та регіональних проблем.

МЗС Китаю, зі свого боку, повідомило, що Сі Цзіньпін відвідає США з 14 по 17 листопада, де візьме участь у саміті АТЕС і проведе переговори з президентом Байденом.

Західні ЗМІ нагадують, що Сі Цзіньпін не відвідував США з 2017 року. Водночас із Байденом голова КНР зустрічався. Востаннє це було на саміті G20, який проходив на Балі у листопаді 2022 року. Нинішнього року це буде перша зустріч двох лідерів.

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Крім того, голова КНР особисто зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном улітку цього року, коли керівник Держдепу побував у Пекіні з офіційним візитом.

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