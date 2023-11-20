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У ваш автомобіль в’їхала інша машина: що робити в першу чергу (поради юристів)

9:45 20 листопада 2023
Після ДТП

Навіть досвідчені водії, які провели за кермом не один рік, можуть потрапити в ДТП, адже крім них на дорогах багато тих, хто не завжди перебуває в урівноваженому стані або, на жаль, бездоганно дотримується правил дорожнього руху.

Про те, що робити їм, а також так званим «чайникам» у нестандартних ситуаціях пояснили юристи одного з Telegram-каналів.

«Зберігайте спокій і невідкладно дійте. Після зіткнення важливо вирівняти дихання, заспокоїтися. Зупиніть автомобіль, увімкніть аварійну сигналізацію і переконайтеся, що всі пасажири в безпеці. При необхідності викличте швидку і надайте першу допомогу потерпілим», — радять фахівці.

Після цього слід викликати поліцію — незалежно від тяжкості дорожньо-транспортної пригоди — і діяти відповідно до вказівок правоохоронців.

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Далі потрібно зафіксувати докази.

«Якщо ви почуваєтеся відносно нормально, у вас відсутні пошкодження, починайте фото- та відеофіксацію місця пригоди та ушкоджень автомобілів. Бажано з усним супроводом», — радять юристи.

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Також слід записати імена та контактні дані свідків події і зробити фото документів другого учасника ДТП.

Ці докази можуть бути корисні для подальшого розгляду ситуації.

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Після цього слід звернутися до страхової компанії.

«Повідомте Вашу страхову компанію про пригоду. В разі особливих складнощів, представник СК виїде на місце ДТП», — говориться у повідомленні.

Далі необхідно звернутися до адвоката або до юриста — своєчасне звернення до спеціаліста збереже нерви і чималі кошти, запевняють правники.

А після врегулювання всіх питань, пов'язаних з інцидентом, варто завжди кермувати акуратно.

Також бажано в подальшому пройти техогляд, адже власникам деяких видів транспорту це необхідно зробити до кінця поточного року.

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