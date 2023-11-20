Окупанти намагаються атакувати на двох напрямках: Сирський розповів про ситуацію на фронті

Російські війська намагаються вести штурмові дії на Куп'янському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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В той же час, за його інформацією, Сили оборони продовжують стримувати ворога на багатьох ділянках фронту.

Зокрема, на Куп’янському напрямку росіяни вели штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки. Атаки успішно відбиті українськими воїнами.

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На Бахмутському напрямку росіяни намагалися атакувати в районах Кліщіївки та Андріївки. Всі атаки також були відбиті.

Про один епізод боїв на Бахмутському напрямку розповіли у 92-ї Окремій штурмовій бригаді (ОШБр), показавши, як Рота ударних БпАК «АХІЛЛЕС» уразила 4 ворожі САУ FPV-дронами.

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В результаті було знищено: САУ 2с19 «Мста-С» (1 од.) і САУ 2С9 «Нона-С», а САУ 2с1 «Гвоздика» (1 од.) і 2С9 «Нона-С» — уражено. Сукупна вартість ураженої техніки ворога — більше 3,7 млн. доларів.

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Водночас українські бійці продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Сили оборони завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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