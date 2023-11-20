В Україні без світла залишились понад півтисячі населених пунктів: в Міненерго назвали причини

Станом на першу половину дня у понеділок, 20 листопада, без світла залишаються 527 населених пунктів у десяти областях України.

Про це повідомило Міністерство енергетики України в соціальній мережі.

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Дніпропетровська область

З технологічних причин без світла в області залишалися майже 80 тисяч абонентів. На ранок 20 листопада без світла понад 16,5 тисяч споживачів. Триває відновлення енергопостачання.

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Також в регіоні відключені майже 1000 споживачів внаслідок бойових дій.

Донецька область

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Внаслідок бойових дій та негоди за добу в області залишалися без світла майже 16 тисяч споживачів. Наразі у регіоні залишаються знеструмленими 129 населених пунктів.

Запорізька область

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Через негоду без світла залишалися понад 13 тисяч абонентів.

З технічних причин знеструмлювалися ще понад 9 тисяч споживачів. Сумарно за минулу добу енергетики повернули світло для понад 19 тисяч абонентів. Роботи з відновлення електропостачання тривають.

Окрім того, росіяни пошкодили повітряну лінію 35 кВ. Як зазначається, обстеження відбудеться після дозволу військових.

Миколаївська область

Через негоду відключалося світло у майже 6 тисяч споживачів у 35 населених пунктах області.

Одеська область

Внаслідок погіршення погодних умов відключалися понад 63 тисячі споживачів. У регіоні залишаються без світла понад 2,3 тисячі абонентів.

Полтавська область

Через вітер, налипання мокрого снігу знеструмлено понад 5,6 тисячі абонентів. Тривають ремонтні роботи.

Сумська область

Через технічні порушення без світла лишилися 6 населених пунктів області. Роботи з відновлення енергопостачання тривають.

Через бойові дії в області відключені понад 2,7 тисячі споживачів.

Харківська область

Внаслідок нічних обстрілів міст Борова, Куп’янськ, Вовчанськ зафіксовано пошкодження мереж. Через бойові дії в області залишаються знеструмленими понад 17,6 тисячі споживачів.

Херсонська область

Через обстріли та несприятливі погодні умови в області за добу відключилися понад 8 тисяч точок обліку.

Чернігівська область

Ворог пошкодив обстрілом повітряну лінію, стався обрив дротів. Внаслідок цього без світла лишилися понад 900 абонентів.

Як зазначається, загалом за добу енергетики повернули світло для майже 100 тисяч споживачів.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року російські війська розпочали серію масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ракетних ударів мільйони споживачів по всій території країни залишилися без електропостачання. Ворог активно атакував міста ракетами та безпілотниками, які завдавали значних збитків енергетичним об'єктам, у результаті в регіонах запроваджувалися планові та аварійні графіки відключення світла. І хоча ситуація з часом стабілізувалася, цього року в Україні також готуються до масивних атак окупантів на енергетичну інфраструктуру. Так, у ОК «Південь» повідомили, що для цієї терористичної мети на окупованому Кримському півострові, який сам через негоду йде під воду, ворог тримає понад 800 ракет.



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