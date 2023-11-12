Удар негоди по Київщині: тисячі сімей залишилися без світла

Негода у Київській област 12 листопада, як і попереджали метеорологи, призвела до відключень світла. Без електроенергії залишилися тисячі сімей.

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Про це повідомили в компанії ДТЕК Київські регіональні електромережі.

У Київській області триває дощ з поривами вітру до 20 м/с. Енергетики зафіксували відключення 8 ліній 10 кВ у Бучанському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Білоцерківському районах.

«Там без світла близько 8 тисяч домівок. Енергетики працюють в посиленому складі, щоб якомога швидше повернути світло», — йдеться у повідомленні.

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Синоптики прогнозують, що негода триватиме до кінця доби. Енергетики заявили, що готові до ліквідації можливих наслідків. Жителів Київської області просять бути обачними.

Деякі райони столиці ще залишаються підтопленими.

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Нагадаємо, синоптики попереджали, що на вихідних, 11 та 12 листопада, погіршиться. Синоптики оголосили штормове попередження у частині країни. За прогнозами синоптиків, сьогодні більшість областей накриє дощ. Очікуються шкали до 15−20 м/с. Карпати сьогодні зранку замітає снігом. Рятувальники попереджають про обмежену видимість, а туристів закликають не йти в гори через негоду.

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Фото ДСНС

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