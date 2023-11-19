У Криму вирує ураган: окупований півострів йде під воду (фото, відео)

В Україні різко погіршилася погода. Окупований Крим з ночі накрив ураган. Штормове попередження продовжено до кінця 19 листопада, а завтра, 20 листопада, синоптики прогнозують ще і мокрий сніг. Через несприятливі погодні умови масово відзначаються обвали дерев, підйом рівня води в річках, підтоплення підвалів, затоплення квартир, перебої у подачі світла та води, а також порушення в роботі інфраструктури в містах, повідомляє Крымский ветер.

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Так, у Євпаторії пройшла сильна злива, що супроводжувалася поривчастим вітром. Через негоду постраждала міська інфраструктура: пошкоджено електромережі, світлофори, дерева та дорожні знаки. Ситуація ускладнюється безперервним дощем, який може тривати до кінця дня.

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У Саках через ураган понад половини жителів залишилися без світла через ураган та сильні опади. Окупаційна влада доставила дизель-генератор великої потужності.

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На Арабатській стрілці через сильний вітер, що дме з Азовського моря, вода затопила низькі ділянки автодороги, зокрема тимчасово закрито проїзд між Генічеськом і Генічеською Гіркою.

У місті Керч вітер був такий сильний, що зривав дахи, пошкоджував лінії електропередачі та газопроводи, а також ламав дерева. Внаслідок аварій на електромережах без світла залишилося близько 10 тисяч жителів міста. На вулицях міста виявлено кілька десятків повалених дерев, які заважають руху транспорту та пішоходів.

В Ялті через сильні опади, які фактично не припиняються понад добу, фіксується підйом рівня води в річках. Затоплено чотири підвали у Краснокам’янці. Також фіксуються скарги щодо затоплення квартир — у будинках, де триває ремонт дахів. У Ялті дощ та вітер призвели до обвалення бетонних конструкцій будівлі на автомобіль.

Через несприятливі погодні умови в окупованому селі Гурзуф місцеві жителі повідомляють про сходження селю, внаслідок чого постраждав автомобіль.

Також є перебої з електроенергією в окупованих селах Микита, Гурзуф, Масандра, Схід. Занепале дерево також перегородило дорогу в Нижній Ореанді на виїзді до Лівадії.

Міст через річку Бала в Ялті не витримав негоди. Вода пошкодила міст у ялтинському мікрорайоні Василівка, тому тепер з одного боку Донської вулиці не можна проїхати до тролейбусного парку.

Як писали «ФАКТИ», днями негода у Київській області призвела до відключень світла. Без електроенергії залишилися тисячі сімей.

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