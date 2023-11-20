Як прискорити сушіння речей, якщо немає опалення: три корисні лайфаки

Існує безліч лайфаків, як правильно прати речі в пральній машині, але не всі знають, як швидко та без проблем висушити випрану білизну у холодну та сиру погоду, коли немає опалення.

РЕКЛАМА

Декількома хитрощами поділились експерти hochu.ua.

По перше, знадобиться рушник. Покладіть його в барабан після прання, закрийте дверцята, встановіть програму віджимання з високими обертами. Коли машина завершить роботу, дістаньте сухий одяг, оскільки волога вбереться в рушник. Для кращого ефекту можна використовувати два або три рушники.

Є ще один спосіб, який пришвидшить процес сушки. Якщо одяг сушиться на вішалці, то старайтеся часто перевертати речі, щоб забезпечити рівномірний доступ повітря та прискорити висихання. Краще за все робити це щогодини.

РЕКЛАМА

Можна також вивертати одяг кожні кілька годин. Це значно прискорить його висихання.

У випадках екстреного сушіння можна використовувати фен чи праску.

РЕКЛАМА

А ось вішати білизну на радіатор — не найкраща ідея. По-перше, він може стати брудним через пил та бруд, які можуть накопичуватися на радіаторі. По-друге, у кімнаті стане прохолодніше, адже мокрий та холодний одяг почне поглинати все тепло.

Ми також розповідали, яка профілактика потрібна для пралки, щоб вона служила довгі роки.

РЕКЛАМА

Читайте нас у Facebook та Instagram