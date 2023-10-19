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Клуб споживачів

Періть шкарпетки лише в мішечку: три важливих поради від майстра, які допоможуть зберегти пралку

13:51 19 жовтня 2023
пралка

У нелегкі економічні часи багато українців намагаються не лише економити електроенергію, але й використовувати пралку «більш правильно», щоб продовжити її життя.

Допомогти цьому зможуть поради, які отримала від майстра по пралкам одна з блогерок.

По-перше, прати дрібні речі треба тільки в мішечку, щоб вони не попали між гумками машини.

По-друге, обов'язково використовувати пом'якшувач води, адже жорстка вода погано впливає на барабан та нагрівач пралки.

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Крім того, лоток у пралці треба закривати не відразу, а за кілька секунд після початку прання, щоб порошок не змився в каналізацію.

Раніше ми розповідали, як швидко та ефективно почистити пральну машину.

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