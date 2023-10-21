Допоможіть рослинам згадати теплі дні: чому взимку і восени бажано поливати домашні квіти відваром з лушпинням цибулі
Настала осіння пора, коли рослини готуються до зимівлі. Зміни сезонів помічають і кімнатні квіти, на стан яких впливає скорочення тривалості дня, сухість повітря від увімкнених батарей опалення та інші фактори.
Тож саме час скористатися порадою досвідчених квітникарів з підживлення рослин, які наводить Ukr.Media.
Для його приготування знадобиться лише цибулеве лушпиння. Виявляється, воно не тільки містить необхідні поживні елементи, а й успішно бореться з грибковими інфекціями, які можуть вразити ваших улюбленців у міжсезоння.
Приготування відвару
На одну хорошу жменю лушпиння візьміть 1,5 літра води, проваріть протягом 5 — 7 хвилин.
Потім відвар накрийте кришкою й остудіть до кімнатної температури.
Готовий настій слід перелити в розпилювач і обприскати ним листя рослин. Так само потрібно вчинити і з ґрунтом у горщику.
Виключення складають лише фіалки, герань і кактуси, які не люблять, коли на них потрапляє рідина. Для таких рослин відвар лушпиння розбризкують по поверхні ґрунту.
Використовувати добриво з лушпиння можна раз на місяць. Однак, якщо ви помітили, що кімнатні квіти почали чахнути, то обробку можна повторити в будь-який момент. При цьому потрібно пам'ятати, що в осінньо-зимовий період дуже легко залити рослини і тим самим завдати їм величезної шкоди. Від регулярного переливу постраждає і почне загнивати коріння, що призведе до загибелі квітки.
Тому, перш ніж використовувати відвар з цибулевих відходів, необхідно переконатися, що ґрунт не перезволожений.
Нагадаємо, що підживити ваші кімнатні гліцинії і фікуси можна також за допомогою соди.83