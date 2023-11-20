Українці можуть замовити доставку водійського посвідчення у країнах ЄС: скільки буде коштувати послуга

З 20 листопада міжнародна доставка посвідчення водія стала доступна для українців у Чехії, Німеччині та Італії.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.



«Ця опція актуальна для тих осіб, які хочуть обміняти своє посвідчення отримане вперше на 2 роки, загубили чи пошкодили документ, або змінили персональні дані», — йдеться у повідомленні.

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Щоб скористатися сервісом, потрібно авторизуватися в Електронному кабінеті водія, вказати причину обміну посвідчення, обрати міжнародну доставку та сплатити послугу. Документ відправлять «Укрпоштою».

За інформацією МВС, вартість послуги — близько 1,3 тис грн.

Раніше сервіс запрацював у Польщі. Там з 16 жовтня цю послугу замовили 1100 людей.

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«ФАКТИ» також повідомляли про головні зміни в правилах отримання прав водія в Україні.

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