У родині переможця Ліги чемпіонів трапилося горе

У родині знаменитого ексфутболіста «Ліверпуля» та збірної Бразилії Роберто Фірміно сталася страшна трагедія. Під час сімейного відпочинку в Дубаї раптово помер його 62-річний батько Жозе, повідомляє The Sun. Раніше знайшли мертвим батька знаменитого воротаря «Ліверпуля» Аліссона Бекера.

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Поїздку батькам в Емірати організував сам футболіст, який останнім часом виступає неподалік за саудівський клуб «Аль-Ахлі». Трагедії нічого не віщувало. Ще кілька днів тому дружина форварда опублікувала спільну сімейну фотографію, на якій Фірміно-старший виглядав цілком здоровим та оптимістичним. Причиною смерті батька футболіста став інфаркт. Сім'я вже зв'язалася з посольством Бразилії в ОАЕ, щоб організувати доставлення тіла покійного на батьківщину.

Роберто Фірміно дуже любив свого батька, який, незважаючи на бідність (він працював вуличним торговцем), усіляко допомагав синові вирости у футбольну зірку. «Не всі герої носять плащі; деяких звати Тато. Мій батько Жозе був героєм мого дитинства, джерелом натхнення та прикладом. Щедра, серйозна, чесна людина, віддана сім'ї», — писав Фірміно у своїй автобіографічній книзі.

Фірміно дуже любив свого батька

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Додамо, що Роберто Фірміно цілих вісім років захищав кольори «Ліверпуля», вигравши із земляками «Бітлз» сім трофеїв, у тому числі Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. У футболці збірної Бразилії нападник став володарем Кубка Америки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що померла мати чемпіона світу з футболу .

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