путін сподівається вичерпати терпіння Заходу і матеріальні та кадрові резерви України, а потім побачити обрання колишнього президента Дональда Трампа і подальше послаблення підтримки США Україні. Про це пише видання The Washington post. Нагадаємо, що Столтенберг та Шольц очікують, що війна рф проти України буде довгою: «Маємо бути готові до тривалого шляху».

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«Президент росії володимир путін готується до тривалої війни, і це є реальною небезпекою для України, яка залежить від зовнішніх поставок і підтримки. Бюджет, який цього місяця проходить через російський парламент, передбачає 70-відсоткове збільшення витрат на оборону в наступному році, що становить майже третину всіх державних витрат і майже 6 відсотків валового внутрішнього продукту. Пан путін явно сподівається вичерпати терпіння Заходу і матеріальні та кадрові резерви України — можливо, також бажаючи побачити обрання колишнього президента Дональда Трампа і ослаблення волі США продовжувати підтримувати Україну», — пишуть журналісти.

Зрештою, додають вони, Україна може зіткнутися з реальністю, що їй доведеться вести переговори з російським ворогом, який готовий нескінченно жертвувати скарбами і життями на полі бою.

«Цей момент ще не настав, але Захід повинен дати Україні важелі впливу, щоб укласти найкращу можливу угоду, якщо прийде час. І цей важіль означає збереження шансу України вижити і розвиватися як процвітаюча європейська демократія, а не як васал кремля».

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Видання нагадало й авторську колонку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, де він сказав, що Україна перебуває в патовій ситуації на полі бою з росією.

«Він сказав, що Україні потрібен технологічний стрибок, нові повітряні сили, засоби радіоелектронної боротьби і контрбатарейної боротьби, а також технології розмінування. Ще більше погіршує ситуацію стаття про президента Володимира Зеленського в журналі Time, яка відображає занепокоєння в Україні тим, що Захід залишає Київ до того, як її війська зможуть відкинути російське вторгнення».

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Журналісти зазначають, що Україна справедливо побоюється, що вона отримала достатньо, щоб вижити, але недостатньо, щоб перемогти, частково через занепокоєння президента Байдена щодо ескалації у відносинах з росією.

«Конгрес може підтримати український моральний дух і військову ефективність, ухваливши в найближчі тижні великий пакет економічної та військової допомоги, достатній для того, щоб уникнути перебоїв у виконанні плану «стоп-старт» у наступному році. Незважаючи на небажання деяких республіканців у Палаті представників, в обох палатах залишається значна більшість, яка підтримує такий пакет. Сполучені Штати та їхні союзники також повинні працювати над тим, щоб зірвати спроби кремля обійти обмеження на експорт російської нафти в 60 доларів за барель. Обмеження дозволяє західним компаніям відвантажувати, торгувати або страхувати російську нафту лише за умови, що вона продається за ціною, не вищою за обмеження, інакше на них накладаються штрафні санкції. Але російські нафтові компанії і трейдери створили тіньовий флот танкерів, щоб обійти обмеження, а найбільші клієнти, Китай та Індія, не дотримуються обмеження, хоча і купують російську нафту зі знижкою.

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Загалом, доходи від продажу російської нафти зросли більш ніж на чверть у жовтні порівняно з тим же місяцем минулого року. Ці доходи допоможуть росії підтримувати військові зусилля. Захід повинен продовжувати чинити тиск на тих, хто сприяє тіньовому флоту".

Раніше «ФАКТИ» публікували думку полковника генштабу Австрії: «Настав момент підвести межу під літнім наступом України та готувати її до весняного».

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