Зросла кількість жертв обстрілу Селидового (фото)

В місті Селидове Донецької області, де після обстрілу росіянами житлового будинку триває розбір завалів, знайшли тіло ще однієї жертви. Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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«Селидове. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї особи. Наразі відомого вже про 2 загиблих, ще 3 особи постраждало. Під завалами ймовірно перебуває 2 людини. Роботи тривають», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», раніше росіяни завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області посеред білого дня, використавши три дрони-камікадзе.

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