Двоє загиблих, вісім поранених: у мережі показали наслідки нічного обстрілу лікарні та шахти у Селидовому (фото, відео)

У Селідовому на Донеччині, по якому окупанти вдарили, ймовірно, ракетами С-300, загинуло двоє людей, ще восьмеро отримали поранення.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, мішенню для окупаційних військ стала міська лікарня, в якій на лікуванні перебували люди. Внаслідок обстрілу один цивільний загинув, а восьмеро — отримали контузії та осколкові поранення.

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Фото прокуратури

Фото прокуратури

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Також ворожі ракети поцілили по підприємству, розташованому на території Новогродівської територіальної громади. Від отриманих тілесних ушкоджень загинув 63-річний працівник, який знаходився в одному з приміщень.

Фото прокуратури

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Будівлі, а також транспортні засоби зазнали значних пошкоджень.

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Нагадаємо, що минулого тижня ворожий удар поцілив по житловому будинку у Селідовому, де був зруйнований під`їзд 4-поверхівки. Тоді ворог також завдав 4 ракетні удари, застосувавши комплекс С-300.

Фото прокуратури

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