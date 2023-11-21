«Перестала відчувати руки, ноги»: Злата Огнєвіч вразила зізнанням

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно випустила відвертий кліп, вразила шанувальників у мережі подробицями його зйомок. Нагадаємо, у відео Злата, демонструючи відмінну фізичну форму, робить всілякі гімнастичні фігури під зливою. Виявилось, що зйомки проходили у порожньому басейні, а співачці довелося довгий час знаходитися у холодній воді.

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— Це було ще те випробування, — поділилася Огнєвіч на своїй сторінці в соцмережах. — Дощ, що лився зверху, був теплий. Але основну частину трюків, які я виконувала в басейні — там була просто льодяна вода. Бо підлога — бетон і цю воду ніхто не грів. В якийсь момент я просто перестала відчувати руки, ноги, своє тіло. Сказала: друзі, я не можу вже просто фізично, бо я перетворююсь на якусь «деревяшку».

Виявилось, що спочатку Огнєвіч вважала, що пісня «Віддаю» має стати дуетною.

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— Я запропонувала її заспівати дуетом з SHUMEI, — зізналась Злата. — Ще до «Буревіями». Записала «демо» та відіслала його команді. Але щось не склалося, і я дуже щаслива, що «Віддаю» — це моя сольна пісня.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що Jerry Heil вперше показала свого коханого. А популярна телеведуча ТСН Соломія Вітвіцька поділилася подробицями особистого життя та зізналася, що закохана.

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