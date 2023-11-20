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Jerry Heil зізналась, що більше не самотня та розсекретила свого бойфренда

17:13 20 листопада 2023
Jerry Heil

Українська співачка Jerry Heil, яка пояснила, чому повернулася зі США до України, здивувала прихильників новиною про особисте життя. Вона зізналася, що насправді перебуває у стосунках з хлопцем і навіть опублікувала фото з красенем.

«Рік. Я кохаю тебе!», — лаконічна написала під світлинами Jerry Heil.

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Хто її обранець, чим займається, чи будь-що про нього артистка не повідомляє. Прихильники дивуються в коментарях, як їй вдалося так довго приховувати особисте життя.

Проте, не виключають, що таким чином Jerry Heil інтригує аудиторію. Тож найближчим часом варто очікувати новин від співачки.

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Раніше реперка alyona alyona, яка в дуеті з Jerry Heil пройшла до фіналу національного відбору на «Євробачення», також розповіла про свого обранця.

Фото: соціальні мережі Jerry Heil

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