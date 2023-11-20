Jerry Heil зізналась, що більше не самотня та розсекретила свого бойфренда

Українська співачка Jerry Heil, яка пояснила, чому повернулася зі США до України, здивувала прихильників новиною про особисте життя. Вона зізналася, що насправді перебуває у стосунках з хлопцем і навіть опублікувала фото з красенем.

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«Рік. Я кохаю тебе!», — лаконічна написала під світлинами Jerry Heil.

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Хто її обранець, чим займається, чи будь-що про нього артистка не повідомляє. Прихильники дивуються в коментарях, як їй вдалося так довго приховувати особисте життя.

Проте, не виключають, що таким чином Jerry Heil інтригує аудиторію. Тож найближчим часом варто очікувати новин від співачки.

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Раніше реперка alyona alyona, яка в дуеті з Jerry Heil пройшла до фіналу національного відбору на «Євробачення», також розповіла про свого обранця.

Фото: соціальні мережі Jerry Heil

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