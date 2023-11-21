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Закатували до смерті: на Херсонщині окупанти викрали та вбили колишнього українського військового

12:57 21 листопада 2023
Руслан Руснак

У тимчасово окупованій Горностаївці (Каховський район Херсонщини), де після вторгнення загарбники викрадали селищного голову, після допиту російськими силовиками у будівлі «мвс» помер 27-річний українець Руслан Руснак.

Про це пише ASTRA, припускаючи, що хлопця, який, ймовірно раніше служив в українській армії, закатували до смерті.

Зазначається, що українця затримали 20 листопада за підозрою в коригуванні атаки БПЛА ЗСУ, яка відбулася 13 листопада. Його нібито запідозрили, що він передав ЗСУ координати будівлі, хоча адреса та точна геолокація знаходяться у вільному доступі в інтернеті.

Стверджується, що після багатогодинного допиту російськими силовиками Руснак помер у будівлі «мвд».

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Ексклюзивний матеріал «Сказали, якщо я не співпрацюватиму з окупантами, мене розстріляють»: маріупольського режисера Анатолія Левченка 10 місяців тримали у полоні" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото ASTRA

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