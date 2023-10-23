Вимагав хабаря у 8 тисяч доларів: в Киїєві посадовець з Антимонопольного комітету збирав «данину» з підприємців

Співробітники СБУ, які раніше разом із НАБУ спіймали на хабарі суддю Броварського міськрайонного суду, затримали у Києві чиновника Антимонопольного комітету (АМКУ), який за неправомірну вигоду «заплющував очі» на порушення монополістів.

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Як повідомляють в українській спецслужбі, кіберфахівці ліквідували корупційну схему у Північному міжобласному територіальному відділенні АМКУ. Було затримано посадовця відділу досліджень та розслідувань Антимонопольного комітету, який налагодив злочинний механізм одержання грошей від підприємців.

Фото СБУ

Посадовець вимагав хабарі за те, що він «заплющить очі» на виявлені у них порушення антимонопольного законодавства та не вживатиме стосовно них адміністративних санкцій.

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«Задокументовано як держслужбовець „обклав даниною“ місцеву компанію, яка займається оптовою торгівлею хімічними засобами і технікою для очистки. За 8 тис. доларів США посадовець обіцяв керівнику підприємства „вирішити питання“ про не накладення на нього штрафів за порушення, виявлені у ході перевірки», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

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Співробітники СБУ задокументували одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримали «на гарячому» під час передачі йому наступного «траншу».

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Фото СБУ

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряється інформація щодо можливої причетності до оборудки інших посадовців АМКУ.

Нагадаємо, що на Одещині затримали начальника підрозділу митного поста, який «оподатковував» імпортерів.

Фото СБУ

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