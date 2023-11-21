«Демонстративна загроза для Польщі?»: військовий експерт — про особливості нічної атаки дронів на Україну

Український військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, який також відомий як блогер «Злий одесит», звернув увагу, що вночі ворожі дрони-камікадзе подолали в Україні відстань у 1 300 кілометрів.

«Цієї ночі росіяни застосовували дрони-камікадзе Shahed-131/136 у кількості 10 одиниць, 9 з яких було знищено, — пише Олександр Коваленко. — Наліт здійснювався кількома групами, які просочилися вглиб України, а також змогли долетіти практично до кордону з Польщею.

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Так, 4-а група дронів фіксувалася в районі Троянівки, Старих Кошарів тощо. Даний наліт змушує поставити як мінімум два запитаннями.

Перший — чи був польський напрямок проявом демонстративної загрози для Польщі і як далеко вони долетіли б.

Другий — загальна протяжність маршруту Shahed-131/136 перевищила 1300 км. 1 300 км у повітряному просторі України, а загальна тривалість повітряної загрози — понад 6 годин.

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Росіяни якимось чином прокладають останнім часом найбезпечніші маршрути для своїх Shahed-131/136. Так, за результатами цього нальоту вони були знищені, але знову ж таки, 6 годин загрози та понад 1 300 намотаних кілометрів.

Їхні нові маршрути працюють на підвищення виживання дронів-камікадзе, як за часом, так і за відстанню. Можливо, сьогоднішній наліт був перевіркою дієздатності одного з таких маршрутів.

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Все це вкотре вказує, що Україні не тільки потрібно більше класичних засобів ППО і важливе формування наземних мобільних груп перехоплення, але й одним із пріоритетів стає отримання легкої авіаційної техніки для повітряних перехоплень дронів-камікадзе".

Фото з мережі

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