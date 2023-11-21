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Перевізники розпочали блокаду українсько-словацького кордону

15:37 21 листопада 2023
Блокада кордону

Після блокади українсько-польского кордону перевізники розпочали блокаду українсько-словацького кордону, повідомляє Telegram-канал «UKR INFORM Новини».

Так, на території Словаччини перевізники блокують рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке».

За інформацією від Прикордонної поліції Словацької Республіки, сьогодні з 13:30 розпочалося блокування руху вантажівок, що рухаються в напрямку словацького пункту пропуску «Вишнє Нємецке», суміжному з українським пунктом пропуску «Ужгород». Його ініціювала та проводить Спілка перевізників Словаччини. Про терміни блокування не повідомляється.

На даний час на території Словаччини перед пунктом пропуску «Вишнє Нємецке» в напрямку України перебуває близько 300 вантажівок. Пропуск автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі.

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Тим часом, за даними Telegram-каналу «Times of Ukraine», на українсько-польському кордоні утворився затор довжиною 53 кілометри. У напрямку ПП «Рава-Руська» стоїть критичний імпорт, вантажівки з паливом та автогазом. При тому що раніше поляки обіцяли пропускати такий вантаж.

Як писали «ФАКТИ», на кордоні з Польщею створили Штаб допомоги українським водіям.

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