Вже 3000 фур: польські перевізники продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною

На українському кордоні з Польщею на трьох пропускних пунктах у чергах стоять уже майже 3000 фур. Причиною такого масового скупчення вантажівок є акція протесту польських перевізників. Вона розпочалася 6 листопада.

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Поліція Польщі повідомляє, що місцеві перевізники дозволяють проїхати через кордон легковим машинам та автобусам із пасажирами, але перешкоджають в'їзду до країни вантажівок з України. Вони пропускають лише одну фуру на годину.

Польські транспортні компанії наполягають на тому, щоб для українських перевізників було відновлено колишню систему використання дозволів на в'їзд до ЄС. Євросоюз скасував її після повномасштабного військового вторгнення росії на Україну з метою підтримки української економіки.

Спочатку нові правила діяли один рік. Цього літа їх продовжили до червня 2024 року. Це викликало масове невдоволення серед польських далекобійників.

Також вони скаржаться на роботу електронної системи реєстрації для виїзду з України після завершення постачання вантажу. За словами польських водіїв, чекати іноді доводиться по 11−12 днів.

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У понеділок, 13 листопада, представники польських далекобійників зустрілися із членами урядів Польщі та України. Однак досягти угоди не вдалося. В результаті акцію протесту було продовжено.

Багато водіїв вантажівок, знаючи про таку ситуацію на пропускних пунктах «Ягодин — Дорогуськ», «Краковець — Корчева», «Рава-Руська — Хребені» спробували перетинати кордон у Шегині. Але через кілька днів там зібралося близько 1200 фур.

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У четвер, 16 листопада, транспортні компанії Словаччини заблокували єдиний пункт перетину кордону з Україною для вантажних автомобілів. Вони також говорять про нечесну, на їхню думку, конкуренцію з боку транспортних підприємств України. Словацькі водії перекрили дорогу у пункті пропуску «Ужгород — Вишнє Німецьке». Вони не приховували, що це роблять на знак солідарності з поляками.

Ця акція була запобіжною і тривала годину. Проте словацькі далекобійники заявили, що блокада стане постійною, якщо їхні вимоги не буде виконано. Вони такі самі, як і у польських водіїв. Ось тільки словаки погрожують блокувати в'їзд і для легкових автомобілів. Нагадаємо, керівництво Словаччини заявило також про припинення військової допомоги Україні.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у черзі на польсько-українському кордоні помер український водій.

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