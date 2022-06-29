У відомому селі під Києвом блискавка підірвала міст через Ірпінь

Непогода, яка сьогодні розігралася на Київщині, завдала чимало неприємностей мешканцям столиці та околиць. Так у селі Демидів ударом блискавки пошкоджено міст через річку Ірпінь.

Про це повідомив голова Димерської громади Володимир Підкурганний.

«У зв'язку з пошкодженням мостового переїзду до с. Демидів рух транспорту тимчасово неможливий», — написав він у соцмережі та опублікував фото.

У соцмережі пишуть, що внаслідок удару блискавки спрацювали підривні пристрої на мосту через Ірпінь. Є постраждалі. На місці НП працює поліція.

Telegram-канал «Киевский движ» публікує фото та пише, що за попередньою інформацією, блискавка потрапила у воду поблизу мосту, від чого здетонував тротиловий заряд, закладений для підриву на випадок ворога. Одна людина загинула, двоє поранені.

На місці працюють вибухотехніки.

Село Демидів відоме тим, що під час наступу рашистів навесні цього року мешканці самі зруйнували греблю, щоб їх зупинити. Село було затоплено. І це суттєво затримало поступ російських окупантів на Київському напрямку. Потім дамбу відновили.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, зливи та грози будуть у столиці та області сьогодні до кінця дня та завтра.

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