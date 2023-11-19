Противник другу ніч поспіль масово атакував Київ дронами: як спрацювала ППО

У ніч проти неділі, 19 листопада, ворог знову атакував Україну ударними БпЛА типу «Shahed-136/131», у тому числі й столицю.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони знищили 15 з 20 ворожих дронів.

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«Другу добу поспіль ворог атакує столицю дронами. БпЛА противника були запущені багатьма групами і заходили на Київ хвилями, з різних напрямків, постійно змінюючи вектори руху. Тому й тривога в столиці оголошувалася кілька разів. Силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей. За поточною інформацією, в місті не зафіксовано постраждалих чи критичних руйнувань. Дані оперативних зведень уточнюватимуться», — повідомив керівник КМВА Сергій Попко.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях.

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Загалом протягом доби, що минула, ворог завдав 5 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Зокрема, на Одещині, де противник поцілив в енергетичний об`єкт, а також в Запорізькій області, де населений пункт був атакований ракетами.

На фронті було зафіксовано 71 бойове зіткнення:

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На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районі Торського Донецької області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак загарбників поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в східніше Кераміка, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 26 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили 22 атаки.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області, де Сили оборони відбили 3 атаки.

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії в районах населених пунктів Роботине, Новопрокопівки та західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, на Херсонському напрямку ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

За словами речниці сил оборони півдня Наталії Гуменюк, на лівому березі Дніпра, де ЗСУ захопили плацдарм, росіян посунули 3−8 км і ворожі мінометні розрахунки не досягають правого берега: «Це певне досягнення, яке ми можемо фіксувати. Загальне розуміння має бути: ворога там багато, роботи в нас теж. Тим не менш, створення ударних угрупувань ми не фіксуємо. Це говорить про те, що у ворога нема потужностей готуватися до активних дій. Вони займають міцну оборону».

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.

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Фото Генштабу

Раніше у Генштабі зазначали, що на лівому березі Дніпра підрозділи Сил оборони України проводять диверсійні, рейдові та розвідувальні дії, виявляються шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства окупантів та позицій ворога для їхнього подальшого знищення.

Ілюстративне фото зі сторінки командування Повітряними Силами ЗСУ

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