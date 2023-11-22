Скільки грошей на вашому рахунку: принц Вільям не знав, що відповісти на дитяче запитання

Принца Уельського, якого в Сінгапурі змусили зашарітися, поставило в глухий кут дитяче запитання в Манчестері, коли він відвідував молодіжний проєкт Hideaway Youth Project. Треба віддати належне старшому синові короля Чарльза III — його замішання тривало хвилини дві, не більше.

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Під час цього візиту принц Вільям поспілкувався з волонтерами та молодими людьми, зокрема з однією допитливою дитиною на ім'я Амір Хасан, який дуже прямо запитав майбутнього короля про його фінанси.

Під час бесіди 11-річний Амір запитав принца Уельського про те, скільки грошей знаходиться на його «банківському рахунку». Спочатку Вільям злегка сторопів. Він ніяк не очікував почути таке запитання. Потім принц посміхнувся і дипломатично сказав: «Я не знаю».

Намагаючись зняти незручність, організатори зустрічі попросили Вільяма допомогти дітям з художнім проектом, який включав вибір зачісок. Потрібно було підібрати такі стрижки, які, на думку дітей, надають їм сили.

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Принц Уельський продемонстрував своє почуття гумору та вміння посміятися над собою. «Говорячи буквально, я остання людина, яку ви повинні питати про зачіски. Моє волосся скоро зовсім зникне», — пожартував Вільям.

Раніше повідомлялося, що хоча принцеса Уельська, мабуть, одна з найбільш упізнаваних жінок у світі, днями один школяр, який не знав, хто така королівська особа, запитав у неї, хто вона. Відповідь Кейт Міддлтон зворушила мережу.

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