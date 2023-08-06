Справа не в грошах: чому принц Вільям ходить з лисиною і не пересаджує волосся

Персона принца Вільяма оточена безліччю чуток та легенд, і одна з них — щодо його лисини. Чому майбутній король не робить пересадку волосся — невже йому подобається ходити майже лисим — чи він заощаджує кошти?

Таким питанням іноді задаються британські ЗМІ.

У студентські роки, не кажучи про більш ранню юність, обидва сини принцеси Діани та принца Чарльза були володарями густого волосся. Причому, варто відзначити, що і у Гаррі, і у Вільяма волосся було неслухняним, що вимагало особливого догляду.

Однак, як відомо, облисіння синам передається жіночою лінією, адже лорд Джон Спенсер, батько «леді Ді», з віком почав втрачати волосся. Він намагався приховати цю проблему, відрощуючи пасма, що залишилися, зачісуючи їх назад і посилено покриваючи лаком. Проте було очевидно — сват Єлизавети II лисіє досить швидко.

На щастя для Кейт Міддлтон, її чоловік — ще й онук лорда Спенсера — не успадкував від діда по материнській лінії його алкоголізм і агресивність по відношенню до дружини. Але ген облисіння Вільяму передався, як, втім, і Гаррі.

Коли принц Вільям вів під вінець свою наречену, у нього вже була велика лисина. У той же час Гаррі, який всього на два роки молодший за брата, як і раніше, хвалився пишною рудою шевелюрою, яка, до речі, була приводом для пліток про незаконнонародженість молодшого сина принца Чарльза.

То чому ж Вільям відмовився від пересадки і змирився з тим, що кількість волосся на його голові прагне нуля? Причин, як вважають експерти, є кілька.

1. Консерватизм королівської династії. Вільям повинен виглядати відповідно до свого титулу принца. У нього, як у герцога Уельського і графа Честера, є обов'язки щодо своїх успадкованих вотчин і населення, яке проживає в цих землях. Він зобов'язаний брати участь у засіданнях та радах місцевих керівних органів. Також принц є представником британського королівського сімейства і за протоколом має брати участь у різноманітних державних заходах.



З'явитися перед людьми у пов'язці, яку необхідно носити після трансплантації волосся два дні, а потім ще щонайменше тиждень ходити з кірками на місці пересадки для принца — недозволена розкіш. Та й шрами дадуть зайвий привід для пересудів.

2. Королівська сім'я має демонструвати зайву розкіш. Оскільки очевидні косметичні операції не по кишені середнього мешканця Англії, майбутній король також не повинен відриватися від народу. Та й не личить спадкоємцю надмірно дбати про свою красу в той час, коли його країну раз у раз стрясають страйки лікарів, вчителів, працівників транспортної сфери, які вимагають підвищення зарплат.



3. Лисина принца Вільяма — данина поваги батькові. Старший спадкоємець трону багато в чому намагається наслідувати короля Карла III, який також не став робити пересадку. До речі, герцог Уельський і обручку не носить — точно як його батько.

4. Пересаджувати вже пізно. Експерти з трансплантації кажуть, що операція стає неможливою, коли в донорській зоні залишається недостатньо волосся, щоб заповнити облисілі ділянки. Це відбувається, наприклад, коли лисина вже поширилася далеко на потилицю, як у випадку з Вільямом. А ось історія облисіння принца Гаррі — зовсім інша річ.

Багато хто відзначив, що останнім часом його шевелюра стала густішою. Хоча, можливо це і не операція з пересадки, а спеціальне лікування, призначене для пробудження сплячих фолікулів і запобігання випаданню волосся. А може він носить накладку?

У будь-якому разі, сини короля Чарльза і тут зовсім різні. Хоча саме це й приковує до них мільйони очей, на відміну від інших королівських родин, де не відбувається жодних серйозних подій.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Вільям вигнав Гаррі та Меган із палацу за жорстоке поводження з прислугою.

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