«Хто ви?»: відповідь Кейт Міддлтон на це запитання школяра зворушила мережу

Хоча принцеса Уельська, мабуть, одна з найбільш впізнаваних жінок у світі, днями один школяр, який не знав, хто така королівська особа, запитав у неї, хто вона є. Мати принца Джорджа, принцеси Шарлотти й принца Луї, яка змінила імідж після конфлікту з Меган Маркл, дала милу відповідь, коли їй поставили це запитання під час її візиту до Шотландії.

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«Хто я? Я одружена з Вільямом», — відповіла Кейт Міддлтон, пише hola.com.

Один з користувачів соціальних мереж відреагував на відповідь королівської сім'ї на X (колишній твіттер), написавши: «Мені це подобається. Кейт така скромна».

Кейт Міддлтон вийшла заміж за принца Вільяма у 2011 році у Вестмінстерському абатстві. Королівське подружжя, яке познайомилося ще студентами під час навчання в Університеті Сент-Ендрюс в Шотландії, відсвяткувало 12 років шлюбу у квітні минулого року.

До слова, Кейт була не єдиною, хто зіткнувся з питаннями. Хтось із дітей поцікавився в принца Уельського, чи складно бути принцом.

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«Чи складно бути принцом? Складно бути пілотом», — засміявся Вільям.

Нагадаємо, принц і принцеса Уельські вирушили до Шотландії відвідати низку сільських громад.

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