Принца Вільяма у Сінгапурі змусили зашарітися: що сталося

Принц Вільям, який змушував сім'ю жити в будинку з привидом, вирушив у чотириденний вояж країнами Азії. Поїздка розпочалася з візиту до Сінгапуру, куди спадкоємець британського престолу прибув 5 листопада. Принц Уельський надає великого значення своєму азійському турне, оскільки його кульмінацією стане третя церемонія вручення премії Earthshot Prize, засновником якої він є.

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Зазвичай Вільяма у таких важливих поїздках супроводжує дружина, проте цього разу Кейт Міддлтон залишилася вдома. Вона допомагає принцу Джорджу підготуватися до важливих іспитів.

Нагадаємо, 10-річний онук короля Чарльза III навчається у шостому класі підготовчої школи Ламбрук у Беркширі. Після неї принц Джордж, швидше за все, продовжить свою освіту у приватній школі, але, щоб його туди прийняли, він має підтвердити свої знання з математики, англійської мови та логічного мислення. Саме до цих іспитів і готує принцеса Уельська свого старшого сина.

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Принца Вільяма в аеропорту Сінгапуру вітали сотні шанувальників. Вони розмахували британськими прапорами та саморобними плакатами. Майбутнього британського короля приймали, як рок-зірку.

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Майбутнього британського короля приймали, як рок-зірку

Вільям мав вигляд справжнього чепуруна у строгому чорному костюмі та темно-синій краватці. Він з усмішкою тиснув руки шанувальникам, коли один з них голосно промовив: «Ви такий гарний!» Принц Уельський від несподіванки зашарівся, скромно подякував незнайомцю й продовжив обмін рукостисканнями. Але рум'янець ще якийсь час залишався у нього на щоках.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що принц Вільям та Кейт «перемогли» принца Гаррі та Меган Маркл.

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