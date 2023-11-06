37.21 / 37.80 39.77 / 40.51
Київ: +13
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Принца Вільяма у Сінгапурі змусили зашарітися: що сталося

16:30 6 листопада 2023
Принц Вільям

Принц Вільям, який змушував сім'ю жити в будинку з привидом, вирушив у чотириденний вояж країнами Азії. Поїздка розпочалася з візиту до Сінгапуру, куди спадкоємець британського престолу прибув 5 листопада. Принц Уельський надає великого значення своєму азійському турне, оскільки його кульмінацією стане третя церемонія вручення премії Earthshot Prize, засновником якої він є.

Зазвичай Вільяма у таких важливих поїздках супроводжує дружина, проте цього разу Кейт Міддлтон залишилася вдома. Вона допомагає принцу Джорджу підготуватися до важливих іспитів.

Нагадаємо, 10-річний онук короля Чарльза III навчається у шостому класі підготовчої школи Ламбрук у Беркширі. Після неї принц Джордж, швидше за все, продовжить свою освіту у приватній школі, але, щоб його туди прийняли, він має підтвердити свої знання з математики, англійської мови та логічного мислення. Саме до цих іспитів і готує принцеса Уельська свого старшого сина.

Читайте також: Кейт Міддлтон продемонструвала спортивний стиль під час поїздки до Шотландії

Принца Вільяма в аеропорту Сінгапуру вітали сотні шанувальників. Вони розмахували британськими прапорами та саморобними плакатами. Майбутнього британського короля приймали, як рок-зірку.

РЕКЛАМА
Майбутнього британського короля приймали, як рок-зірку

Вільям мав вигляд справжнього чепуруна у строгому чорному костюмі та темно-синій краватці. Він з усмішкою тиснув руки шанувальникам, коли один з них голосно промовив: «Ви такий гарний!» Принц Уельський від несподіванки зашарівся, скромно подякував незнайомцю й продовжив обмін рукостисканнями. Але рум'янець ще якийсь час залишався у нього на щоках.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що принц Вільям та Кейт «перемогли» принца Гаррі та Меган Маркл.

РЕКЛАМА

172

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Трояндовий дракон

Рибам — радісні звістки, Стрільцям — цікава пропозиція, Близнюкам — гарний прибуток: гороскоп на день Трояндового Дракона

Гороскоп

«Чорний» листопад-2023: астрологи назвали три знаки зодіаку, для яких останній місяць осені буде нещасливим

Капуста Пелюстка

Квашена капуста «Пелюстка» від Тетяни Литвинової: настільки смачно, що неможливо відірватися

Карти Таро

Гороскоп по картах Таро на новий тиждень: кому доведеться плакати від щастя

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту