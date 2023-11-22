Надзвичайна ситуація на Дніпропетровщині: Нікополь залишився без води, ще один район — без газу

Минулої ночі російські окупанти знов вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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В результаті обстрілів у районному центрі поранені чоловіки 61-го та 37-ти років, пошкоджені 8 приватних будинків, гараж, авто, газогін. Через понівечені лінії електропередач без світла лишилися понад 1200 родин.

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Нікополь залишився без води, розповів голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, водопостачання зникло через надзвичайну ситуацію.

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Чиновник звернувся до мешканців міста та району з проханням терміново поповнити запаси води.

«Роботи з відновлення сталого водопостачання потребують часу та безпечних умов для їх виконання», — додав він.

Ще один район Дніпропетровської області без газу. Через бойові дії в одному з районів області було пошкоджено два ввідних газогони.

«Від газопостачання відключено приватні будинки», — йдеться в повідомленні Міненерго.

Зазначимо, що з початку російської агресії Нікополь та Нікопольський район Дніпропетровській області знаходиться під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 22 листопада російські окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами. Сили ППО збили всі 14 «шахедів».

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