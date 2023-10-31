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Суспільство та люди

Чи потрібно змінювати документи при зміні назви вулиці, на якій зареєстровані: адвокат дав пояснення

21:00 3 листопада 2023
Зміна назви вулиці проживання та зміна документів

У зв’язку із тим, що у багатьох наших містах та селах змінюються назви вулиць, виникають цілком слушні запитання стосовно необхідності внесення відповідних змін в ті чи інші документи, зокрема, паспорт громадянина та документи про право власності на нерухомість.
На сьогоднішні чинним законодавством України не встановлено обов’язку для громадян змінювати свій паспорт чи вчиняти будь-які інші дії при перейменуванні вулиці, за якою вони зареєстровані, пояснює адвокат Олександр Головченко, який раніше розповідав, за якої умови роботодавець може вручити повістку працівнику.

«Згідно з пунктом 26 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), у разі прийняття рішення про зміну нумерації будинків, перейменування географічних об’єктів, населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої в порядку, встановленому законом, вносяться зміни до реєстру територіальної громади із збереженням попередніх даних про дату реєстрації/декларування місця проживання (перебування) із подальшим внесенням такої інформації до відомчої інформаційної системи ДМС та ЄДДР.

Окрім того, до паспорта громадянина України, який виготовлений у формі картки, взагалі НЕ вноситься інформація щодо місця проживання (перебування) особи.

Ця інформація також не вноситься і

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  • до паспорта громадянина України для виїзду за кордон,
  • дипломатичного та службового паспорта,
  • посвідчення моряка та члена екіпажу,
  • посвідчення водія,
  • посвідках на тимчасове та постійне проживання".

Водночас, додає адвокат, інформація про місце проживання вказується у тимчасовому посвідченні громадянина України, а також посвідченні біженця.

«Оскільки зміна назви вулиці НЕ є зміною реєстрації місця проживання (а в цьому випадку особа, зобов’язана протягом 30 календарних днів після прибуття до нового місця проживання/перебування задекларувати або зареєструвати його), громадянин може у будь-який зручний для себе час внести зміни до паспорта у формі книжечки під час обміну паспорта чи зміни прізвища.

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У разі якщо громадянин має паспорт у формі картки, то інформація про його місце проживання (перебування), у разі перейменування вулиці, змінюється автоматично у ЄДДР на підставі інформації, поданої органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування".

Раніше повідомлялося, що ухилянтам можна буде в’їхати в Україну при сплаті внесків.

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