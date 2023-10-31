Чи потрібно змінювати документи при зміні назви вулиці, на якій зареєстровані: адвокат дав пояснення

У зв’язку із тим, що у багатьох наших містах та селах змінюються назви вулиць, виникають цілком слушні запитання стосовно необхідності внесення відповідних змін в ті чи інші документи, зокрема, паспорт громадянина та документи про право власності на нерухомість.

На сьогоднішні чинним законодавством України не встановлено обов’язку для громадян змінювати свій паспорт чи вчиняти будь-які інші дії при перейменуванні вулиці, за якою вони зареєстровані, пояснює адвокат Олександр Головченко, який раніше розповідав, за якої умови роботодавець може вручити повістку працівнику.

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«Згідно з пунктом 26 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), у разі прийняття рішення про зміну нумерації будинків, перейменування географічних об’єктів, населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої в порядку, встановленому законом, вносяться зміни до реєстру територіальної громади із збереженням попередніх даних про дату реєстрації/декларування місця проживання (перебування) із подальшим внесенням такої інформації до відомчої інформаційної системи ДМС та ЄДДР.

Окрім того, до паспорта громадянина України, який виготовлений у формі картки, взагалі НЕ вноситься інформація щодо місця проживання (перебування) особи.

Ця інформація також не вноситься і

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до паспорта громадянина України для виїзду за кордон,

дипломатичного та службового паспорта,

посвідчення моряка та члена екіпажу,

посвідчення водія,

посвідках на тимчасове та постійне проживання".

Водночас, додає адвокат, інформація про місце проживання вказується у тимчасовому посвідченні громадянина України, а також посвідченні біженця.

«Оскільки зміна назви вулиці НЕ є зміною реєстрації місця проживання (а в цьому випадку особа, зобов’язана протягом 30 календарних днів після прибуття до нового місця проживання/перебування задекларувати або зареєструвати його), громадянин може у будь-який зручний для себе час внести зміни до паспорта у формі книжечки під час обміну паспорта чи зміни прізвища.

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У разі якщо громадянин має паспорт у формі картки, то інформація про його місце проживання (перебування), у разі перейменування вулиці, змінюється автоматично у ЄДДР на підставі інформації, поданої органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування".

Раніше повідомлялося, що ухилянтам можна буде в’їхати в Україну при сплаті внесків.

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