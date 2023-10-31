Чи потрібно змінювати документи при зміні назви вулиці, на якій зареєстровані: адвокат дав пояснення
У зв’язку із тим, що у багатьох наших містах та селах змінюються назви вулиць, виникають цілком слушні запитання стосовно необхідності внесення відповідних змін в ті чи інші документи, зокрема, паспорт громадянина та документи про право власності на нерухомість.
На сьогоднішні чинним законодавством України не встановлено обов’язку для громадян змінювати свій паспорт чи вчиняти будь-які інші дії при перейменуванні вулиці, за якою вони зареєстровані, пояснює адвокат Олександр Головченко, який раніше розповідав, за якої умови роботодавець може вручити повістку працівнику.
«Згідно з пунктом 26 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), у разі прийняття рішення про зміну нумерації будинків, перейменування географічних об’єктів, населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої в порядку, встановленому законом, вносяться зміни до реєстру територіальної громади із збереженням попередніх даних про дату реєстрації/декларування місця проживання (перебування) із подальшим внесенням такої інформації до відомчої інформаційної системи ДМС та ЄДДР.
Окрім того, до паспорта громадянина України, який виготовлений у формі картки, взагалі НЕ вноситься інформація щодо місця проживання (перебування) особи.
Ця інформація також не вноситься і
- до паспорта громадянина України для виїзду за кордон,
- дипломатичного та службового паспорта,
- посвідчення моряка та члена екіпажу,
- посвідчення водія,
- посвідках на тимчасове та постійне проживання".
Водночас, додає адвокат, інформація про місце проживання вказується у тимчасовому посвідченні громадянина України, а також посвідченні біженця.
«Оскільки зміна назви вулиці НЕ є зміною реєстрації місця проживання (а в цьому випадку особа, зобов’язана протягом 30 календарних днів після прибуття до нового місця проживання/перебування задекларувати або зареєструвати його), громадянин може у будь-який зручний для себе час внести зміни до паспорта у формі книжечки під час обміну паспорта чи зміни прізвища.
У разі якщо громадянин має паспорт у формі картки, то інформація про його місце проживання (перебування), у разі перейменування вулиці, змінюється автоматично у ЄДДР на підставі інформації, поданої органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування".
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