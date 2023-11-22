Крижаний дощ, ожеледиця та штормові вітри: синоптик попередила про удар стихії по Україні

Найближчими днями в Україні очікується мокрий сніг, сніг, хуртовини, які вже ускладнили життя водіям, а при вищій температурі повітря — льодяний дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця. Про це попередила синоптикиня Наталка Діденко.

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Зокрема, у четвер, 23 листопада, вночі у південній частині та на південному сході України вірогідні дощ та мокрий сніг, проте вдень мокрий сніг пройде лише у північних областях.

Втім, на півночі, заході та в центральних областях очікується сильний вітер до штормових поривів.

Водночас стовпчики термометрів вночі опустяться до -4−10, а на сході й до -9−14 градусів. Вдень суттєво потепліє у західних областях, до +1+6 градусів. На решті території країни вдень буде близько нуля, хіба що на сході, Полтавщині, у Дніпрі з районами та на Сумщині -2−6 градусів.

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У Києві 23 листопада пройде мокрий сніг та сніг. Також очікується сильний південно-західний вітер.

В Українському гідрометцентрі тим часом оголосили майже по всій Україні жовтий рівень погодної небезпеки.

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«22 листопада на дорогах країни, крім крайнього півдня, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). 23 листопада вдень у західних та північних областях пориви 15−20 м/с, в Карпатах 25 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», — зазначають синоптики.

Погодна карта України

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Перед вихідними, 24−25 листопада, потепліє і сніг розтане, проте вже 26−27 листопада в Україні активний циклон знову спричинить складні погодні умови.

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