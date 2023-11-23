«Нехай зігріває вас якнайкраще»: популярна співачка поділилася секретним рецептом трав’яного чаю

Популярна співачка Наталя Могилевська, яка нещодавно показала, як готується до блекаутів, активно спілкується зі своїми шанувальниками на сторінці у соціальній мережі. З наступом холодів, Наталя поділилася власним секретом чаю, який допомагає їй триматися в осінні та зимові часи.

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«З першим снігом, — привітала на відео з власної кухні шанувальників Могилевська. — Секретний рецепт малинового чаю. Нехай зігріває вас якнайкраще. Як і обіцяла, ділюсь із вами своїм улюбленим осіннім напоєм. Він тільки виглядає простим, а насправді смак неймовірний, навіть без малинового варення».

Наталя покроково показала, як готує напій. Головною складовою його співачка вважає карпатський чай, який вона привозить з подорожей у цю частину України.

«Цей чай особливо корисний після банної процедури, — зауважила співачка. — Я використовую чорний чай, звичайний карпатський збір та малинове варення. Суміш чаїв додаю у спеціальні пакетики і запарюю у термосі. Коли він настоявся, за смаком додаю варення. Такий неймовірний аромат. Це не просто малиновий чай, він з секретом!»

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Шанувальники відразу відреагували на відео співачки, зазначивши, що вона дуже гарно виглядає, та дякували за позитив. Дописувачі зізнавались у любові до карпатських чаїв та дякували Наталі за позитив.

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«Обожнюю трав’яні чаї, — зізнавалися у дописах. — А взимку у такому чайнику-термосі заварюю зрізані гілочки смородини, малини, вишні. Дякую вам за ваш позитив».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Даніель Салем розповів про харчування на передовій.

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