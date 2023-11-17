«Найкраще, що може бути»: Даніель Салем про харчування на передовій

Популярний телеведучий, ресторатор та учасник проєкту «Танці з зірками» Даніель Салем, який розчулив піснею, присвяченою побратимам, з початку повномасштабного вторгнення воює у складі ЗСУ. Лише зрідка він повертається до Києва, щоб взяти участь у благодійних заходах чи телепроєктах. Під час зйомок шоу «Я люблю Україну» (ТЕТ) Даніель розказав, чим харчується на передовій та яка страва стала його найулюбленішою.

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— У польових умовах можна багато чого приготувати, якщо є пальник і щось схоже на посуд, — сказав Салем. - Я люблю смажену картоплю з цибулею. Це найкраще, що може бути. Ну, й солодкий чай з хлібом.

За час повномасштабного вторгнення у військовослужбовця з’явилася цікава гастрономічна традиція — замовляти шаурму після кожного повернення з зони бойових дій.

— У мене є таке правило: якщо залишився живий після бойового виходу, то з’їв шаурму в будь-якому місті, де її готують, — поділився ведучий. — Це вже як традиція.

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Даніель зізнався, що дуже полюбляє українські страви, та порадив, які саме слід скуштувати кожному, хто хоче відчути, як смакує Україна.

— Обов'язково раджу спробувати деруни, тому що ні в Європі, ні в Америці подібної страви немає, — сказав Салем. - Також вінегрет — це дуже смачно, але його треба куштувати з квашеною капустою. Обов’язково варто з’їсти котлету по-київськи, з якої витікає масло з зеленню та часничком. Ще вареники з картоплею та грибами, а запити це все узваром.

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