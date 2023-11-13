«Чекаю на дрова»: Наталя Могилевська показала, як готується до блекаутів

Популярна співачка Наталя Могилевська, яка нещодавно вразила зізнанням, запросила своїх шанувальників до себе додому. На своїй сторінці у соціальній мережі Наталя виклала відео, в якому показує, як приготувалася до можливих перебоїв зі світлом.

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«Цієї зими, як і минулої я буду в Україні, — повідомила співачка. — Але тепер ми вирішили гарно підготуватись. Хочу поділитися лайфхаками, як пережити блекаут, утеплитися, тому що вже прийшов час про це подбати».

Могилевська показала лампочку на двох батарейках, які закріплені одна з одною скотчем. За словами співачки, вона допомогла їй і минулої зими. Таку лампочку можна закріпити де завгодно.

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«Достала свій торішній запас свічок, — поділилася Наталя. — Одна така свічка горить годин двадцять».

Також співачка показала пристрій українського виробництва, який допомагає тримати включеними холодильник і декілька пристроїв десять годин. Нагадала також не забувати про павербанки. «Це дуже корисна річ», — сказала співачка.

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«Все підготували, а тепер чекаю на дрова», — додала в кінці Наталя.

Шанувальники співачки зізнались, що слідкують за її порадами та побажали здоров’я нашим захисникам.

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«Ми все витримаємо, — написали у коментарях. — Головне, щоб наші захисники були здорові».

Були і ті, хто зауважив, що таке «знаряддя», як у співачки, не всім по карману.

«Нажаль, це все тисяч на 100 як мінімум, — зауважили дописувачі. — Не всім по карману».

«ФАКТИ» писали, що популярна українська співачка показала, якою була 20 років тому.

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