Влаштувався на роботу в поліцію, щоб шпигувати за ЗСУ: на Миколаївщині знешкодили агента росіян (фото)

На Миколаївщині СБУ затримала чергового ворожого агента — експоліцейського, який шпигував за Силами оборони на півдні України.

Як повідомляють в Службі безпеки України, російським агентом виявився колишній правоохоронець, якого звільнили з Національної поліції у березні 2023 року через «п`яну» ДТП. Фігурант працював на російську фсб і передавав ворогу інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях.

РЕКЛАМА

Фото СБУ

«За даними слідства, ворожим інформатором є мешканець Миколаєва. З 2016 по 2020 роки він перебував на території тимчасово окупованого Криму та періодично їздив до рф, де його залучила до співпраці російська спецслужба. На початку повномасштабного вторгнення він отримав завдання повернутися на материкову Україну та влаштуватися в один із підрозділів Національної поліції», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Перебуваючи на посаді, зрадник не тільки шпигував для ворога, але й здійснював підривну діяльність проти України. Встановлено, що агент рф передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування ворожої військової техніки.

Для комунікації із ворогом він використовував «зв'язкових», одним з яких був прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом «Лохматий»), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку та працює на фсб.

РЕКЛАМА

Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Раніше українська спецслужба викрила у Харкові доцента одного з вишів, який коригував ракетно-артилерійські удари рф по військовій та критичній інфраструктурі обласного центру.

РЕКЛАМА

Фото СБУ

203

Читайте нас у Facebook та Instagram