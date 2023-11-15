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Події

У Харківському університеті знайшли «крота» російського гру (фото)

10:42 15 листопада 2023
Затримання зрадника

Нещодавно у Києві українська спецслужба затримала доктора філософії, колишнього викладача одного із закладів вищої освіти Чернігівщини, який працював на ворога, а у Харкові було викрито доцента одного з харківських вишів, який коригував ракетно-артилерійські удари рф по військовій та критичній інфраструктурі обласного центру.

В Службі безпеки України зазначають, що 49-річний доцент був дистанційно завербований російською воєнною розвідкою дистанційно, після початку повномасштабного вторгнення.

«Серед основних завдань ворожого агента була фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини, яке багато разів піддавалося обстрілам з боку російсько-окупаційних військ. Також зловмисник відслідковував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

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Ще одним завданням зрадника було відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова. Агента гру затримали його у власному помешканні в обласному центрі.

Фото СБУ

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Фото СБУ

Фото СБУ

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Під час слідства з`ясувалося, що зрадник передавав дані росіянам через месенджер у вигляді текстових повідомлень та відміток на електронних картах. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що днями у Харкові суд призначив довічний термін місцевому мешканцю, який наводив на місто ворожі ракетні удари, у тому числі й на будівлю обласної адміністрації на початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

Фото СБУ

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