«Як було колись»: у Софії Київській знімають святкове шоу

На території собору Софії Київської розпочалися зйомки святкового проєкту «Різдво. Ти не один» (1+1 Україна), який вийде на Святвечір за новим календарем. Режисеркою шоу стане відома кліпмейкерка Катя Цілик, яка знімала емоційне відео для Олі Полякової. За її словами, вона не вагалась ані секунди, приймаючи пропозицію щодо роботи.

РЕКЛАМА

— Різдво для мене — особливе свято, — зізналася Цілик, розповідаючи про проєкт. - Я виросла у Львові, у всіх традиціях. Святвечір — це щось настільки світле, тепле й кохане, що це вже навіть не просто робота, а задоволення. Цього року Різдво набуває ще більшої значущості та сили, тому що війна в країні триває. Ми повертаємось до того, як це було колись.

Режисерка розповіла, що хоче показати традиції, які об’єднують українців.

РЕКЛАМА

— Колядки — це не просто пісні, це зашифровані коди, мантри, молитви, які обов’язково повинні звучати в ці дні, — каже Катерина. - Ми маємо своє неповторне Різдво, яким дійсно можемо пишатися. Попереду рік непростий, та ми повинні просити у Бога сили йти далі й перемагати. Фіналом вечора буде молитва за наших військових, які зараз боронять нашу країну, за людей, які повиїжджали, і ми чекаємо й молимось, щоб вони повернулись, за українців, які залишаються на окупованих територіях, та за всіх українців, які борються та для яких традиції і спадок мають значення.

Команда проєкту поки не розкриває імен зіркових учасників. Відомо, що кожен буде поєднувати свої хіти з колядками.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що співак Віталій Козловський довів до сльоз правдою про війну.

РЕКЛАМА

123

Читайте нас у Facebook та Instagram