У мережі розгорівся скандал навколо букету квітів на могилі Столипіна у Києво-Печерській лаврі: що сталося (фото)

У Києво-Печерській лаврі, де Мінкульт задумав «проінспектувати» мощі святих у печерах, на могилі Петра Столипіна помітили букет квітів, який став причиною скандалу.

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Як пише журналістка Соня Кошкіна, на могилу «самодєржца, українофоба, автора низки політичних репресій, якого за всі його діяння таки застрели в Києві», принесли букет з «Z"-символікою на обгортці. Ця літера стала однією з «візитівок» російської агресії в Україні, а до цього була й логотип постачальника квітів ZENTOO.

Фото Соні Кошкіної

«Цікаво, що „возложєніє“ здійснювала людина, яка дуже чітко знає, де саме на цій ділянці розташовані камери спостереження. І зробила все, щоб їх уникнути. Тобто на „випадковість“ аж ніяк не спишешь.

Чорти все не заспокояться — регулярно про себе нагадують, „мітять“ територію», — зазначає Кошкіна.

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Хтось з інтернет-користувачів цікавився, де це у Києві так пакують квіти, зазначаючи, що наразі «це все одно, як зі свастикою», інші казали, що їх можна знайти в магазинах, де торгують хризантемами. Одна із дописувачок зазначила, що фірма-постачальник змінила свій логотип ще торік.

Нагадаємо, що у 2013 році в Києві викрали меморіальну дошку прем'єр-міністру Російської імперії (1906−1911) Петру Столипіну. Тоді в російському посольстві заявляли про «підступний вандалізм» та «святотатство».

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Фото зі сторінки Соні Кошкіної у соцмережах

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