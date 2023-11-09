Є сумніви: Мінкульт вирішив «проінспектувати» мощі святих з Києво-Печерської лаври

Після того, як навесні цього року запустили процес виселення з Києвл-Печерської лаври представників Московського патріархату, в Мінкультури та інформаційної політики створили комісію для перевірки наявності на території заповідника всіх святинь.

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Як повідомив в інтерв`ю виданню «Телеграф» директор заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко, інспектуватимуть й печери Лаври, де знаходяться мощі святих.

За його словами, в суспільстві виникло занепокоєння з приводу того, що якась частина святинь була або підмінена, або викрадена. Отже, під час інспеції все мають перевірити.

«Думаю, що при правильній організації це можна зробити за пів року. Сучасні методи це дозволяють. Звісно, це непросто. Потрібно буде долучати монахів, які зберігають і вшановують ці святині, і які мають право здійснювати маніпуляції з мощами. Але без такої експертизи запит суспільства залишиться, враховуючи недовіру людей до очільника й інших представників УПЦ, заарештованих за колаборанство й інші кримінальні речі. Свого часу держава передала монастирю ці реліквії, а зараз має повністю відновити над ними контроль», — підкреслив він.

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Нагадаємо, що СБУ завершила розслідування та передала до суду справу митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя). Йому інкримінують розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії росії проти України.

Фото з мережі



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