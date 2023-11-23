Дуже смачний омлет: порадуйте близьких цією стравою на сніданок

Якщо ви відкриєте меню сніданків будь-якого ресторану, переконаєтесь, що більшість страв у ньому приготовані на основі яєць. Одна з них — це омлет. Його рецептів існує безліч. Тонкий омлет ідеальний для сніданку. Зазвичай ця страва подобається і дорослим, і дітям. Одна з його переваг — швидке приготування. А ще омлет дуже ситний. Поснідавши омлетом, ви будете ситі до обіду.

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Сьогодні рецептом омлету з листям салату ділиться відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати десерт з двох інгредієнтів.

— Цей омлет гарний та апетитний, — каже Елла Іванова. — Його можна готувати у вигляді рулету, а потім розрізати порційно. Важливо, щоб листя салату було порізане дрібно.

Омлет з листям салату 2 яйця Листя салату РЕКЛАМА Сіль Перець РЕКЛАМА Відокремлюємо білки від жовтків. Листя салату нарізаємо, додаємо білок, сіль, перець, збиваємо. Смажимо. Згортаємо лопаткою в рулетик. Виливаємо на сковорідку жовтки. І щойно підсмажаться, намагаємося лопаткою загорнути білковий рулет у жовтковий шар або комбінуйте їх при подачі на власний розсуд. Смачного! РЕКЛАМА

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом корисного бутерброду без хліба.

Фото з альбому Елли Іванової

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