Дуже смачний омлет: порадуйте близьких цією стравою на сніданок
Якщо ви відкриєте меню сніданків будь-якого ресторану, переконаєтесь, що більшість страв у ньому приготовані на основі яєць. Одна з них — це омлет. Його рецептів існує безліч. Тонкий омлет ідеальний для сніданку. Зазвичай ця страва подобається і дорослим, і дітям. Одна з його переваг — швидке приготування. А ще омлет дуже ситний. Поснідавши омлетом, ви будете ситі до обіду.
Сьогодні рецептом омлету з листям салату ділиться відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати десерт з двох інгредієнтів.
— Цей омлет гарний та апетитний, — каже Елла Іванова. — Його можна готувати у вигляді рулету, а потім розрізати порційно. Важливо, щоб листя салату було порізане дрібно.
Омлет з листям салату
2 яйця
Листя салату
Сіль
Перець
Відокремлюємо білки від жовтків. Листя салату нарізаємо, додаємо білок, сіль, перець, збиваємо. Смажимо. Згортаємо лопаткою в рулетик. Виливаємо на сковорідку жовтки. І щойно підсмажаться, намагаємося лопаткою загорнути білковий рулет у жовтковий шар або комбінуйте їх при подачі на власний розсуд.
Смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом корисного бутерброду без хліба.
Фото з альбому Елли Іванової20