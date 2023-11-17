Десерт із двох інгредієнтів: без випічки та желатину

Приготування десерту зазвичай здається справою трудомісткою, тому багато людей вважають за краще купити готові ласощі. Але якщо у вас є яблука і шоколад, ви можете непогано заощадити. А ще одна перевага домашніх ласощів у тому, що ви можете вибрати натуральні інгредієнти. А це найважливіше, оскільки вони — запорука міцного здоров'я.

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Рецептом незвичайного десерту поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка не перестає експериментувати на кухні та відкривати нові смаки. Нагадаємо, нещодавно кулінарка ділилася з нами рецептом чизкейка без основи з печива.

- Цей чудовий десерт можна приготувати легко і швидко, — каже Елла Іванова. — Але ще швидше ви його з'їсте. Особливість ласощів у тому, що вони не потребують випікання і готуються без желатину, борошна, яєць, цукру та олії.

Десерт із яблук і шоколаду 400 г запечених яблук (без насіння і шкірки)

100−120 г чорного шоколаду

Яблука очищаємо і запікаємо в мікрохвильовці до м'якості. Шоколад розтопити. Додати до яблук і все це блендувати. Масу вилити на пергамент у миску. Помістити в холодильник приблизно на п'ять годин.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт швидкого пісного пирога без яєць.

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Фото з альбому Елли Іванової

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