Корисний бутерброд без хліба: прекрасна ідея для недільного сніданку
Спочатку значення слова бутерброд означало хліб з маслом, але прихильники ідеальної фігури і те, і інше практично не їдять. А чому б хліб не замінити листом салату, а масло і ковбасу — яйцем, червоною солоною рибкою і свіжим огірочком? З чашкою кави такий бутерброд у неділю зробить ваш ранок особливим. До слова, такі ласощі підійдуть і для легкої вечері.
Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова. Нагадаємо рецепт намазки на бутерброд із кабачків і моркви.
- Люблю такі прості рецепти, — каже Елла Іванова. — Смачно і красиво! Та й часу приготування ласощів багато не займе. Спробуйте приготувати — і переконайтеся самі.
Бутерброд із листям салату
- Листя салату
- 1 варене яйце
- Солона червона рибка
- 1 свіжий огірочок
- Сіль
- М'який сир
На лист салату намазати м'який сир. Додати кілька шматочків свіжого огірочка, яйця та червоної рибки. Загорнути в лист салату. Потім кожний рулетик загорнути в харчову плівку та фольгу і хоча б на годину помістити в холодильник. Дістати, розгорнути, викласти на блюдо.
І смачного!
Нагадаємо рецепт соусу з руколи, який є ідеальним для бутербродів і заправки салатів.
Фото з альбому Елли Іванової77