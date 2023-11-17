Корисний бутерброд без хліба: прекрасна ідея для недільного сніданку

Спочатку значення слова бутерброд означало хліб з маслом, але прихильники ідеальної фігури і те, і інше практично не їдять. А чому б хліб не замінити листом салату, а масло і ковбасу — яйцем, червоною солоною рибкою і свіжим огірочком? З чашкою кави такий бутерброд у неділю зробить ваш ранок особливим. До слова, такі ласощі підійдуть і для легкої вечері.

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Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова. Нагадаємо рецепт намазки на бутерброд із кабачків і моркви.

- Люблю такі прості рецепти, — каже Елла Іванова. — Смачно і красиво! Та й часу приготування ласощів багато не займе. Спробуйте приготувати — і переконайтеся самі.

Бутерброд із листям салату Листя салату

1 варене яйце

Солона червона рибка

1 свіжий огірочок

Сіль

М'який сир

На лист салату намазати м'який сир. Додати кілька шматочків свіжого огірочка, яйця та червоної рибки. Загорнути в лист салату. Потім кожний рулетик загорнути в харчову плівку та фольгу і хоча б на годину помістити в холодильник. Дістати, розгорнути, викласти на блюдо.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт соусу з руколи, який є ідеальним для бутербродів і заправки салатів.

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Фото з альбому Елли Іванової

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