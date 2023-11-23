Як переселенцям дистанційно звільнитися з попередньої роботи: адвокат дав поради

Внутрішньо переміщена особа, яка не мала можливості припинити трудовий договір у зв’язку з неможливістю продовжувати роботу за попереднім місцем проживання, має право припинити такий договір в односторонньому порядку, зазначає адвокат Олександр Головченко, який застерігав, що через неакуратні записи в трудовій книжці можна втратити стаж. Для цього необхідно подати до центру зайнятості за місцем проживання/перебування заяву на ім’я роботодавця.

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«Датою припинення трудового договору є наступний день після подання такої заяви. Центр зайнятості за місцем проживання ВПО у день припинення трудового договору повідомляє про це роботодавця (будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними). У разі якщо у таких осіб нерозірвані трудові договори з роботодавцем, який перебуває на непідконтрольній території або щодо якого відсутня інформація про місце перебування, заява зберігається у територіальному органі центрального органу виконавчої влади на підконтрольній території до моменту деокупації».

Після чого протягом 7 календарних днів даний орган повідомляє роботодавця, територіальний орган Пенсійного фонду України, територіальний орган Державної податкової служби. Взята на облік ВПО, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує статус безробітного без додаткових вимог.

«До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж, допомога по безробіттю призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття», — додає Олександр Головченко.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що слід знати про відпустки та їх оплату.

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