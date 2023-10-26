37.42 / 38.01 39.71 / 40.51
Київ: +13
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Українці можуть втратити стаж через неакуратні записи в трудовій книжці

20:30 27 жовтня 2023
записи у трудовій книжці

Пенсійний фонд може відмовити у зарахуванні певного періоду робочого стажу, якщо сторінки трудової книжки заповнені з порушенням вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок, пояснює адвокат Олександр Головченко.

«Усі записи в трудовій книжці вносяться після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення — у день звільнення. Записи виконуються арабськими цифрами (число та місяць — двозначними). Наприклад, якщо робітник прийнятий на роботу 5 січня 1993 р., у трудовій книжці записується „05.01.1993“. Записи виконуються акуратно, ручкою кульковою або з пером, чорнилом чорного, синього або фіолетового кольорів і завіряються печаткою».

Якщо Пенсійний фонд таки відмовив у зарахуванні певного періоду до страхового стажу через неправильно заповнену трудову книжку, адвокат радить звертатися до суду та визнавати дії ПФ протиправними.

Раніше у Пенсійному фонді України розповіли, як самостійно зацифрувати трудову книжку. Для цього потрібно зробити кілька кроків.

Читайте також: Відпустка не надається, візьміть грошима: яку компенсацію має отримати працівник, який працював без відпочинку

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

173

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Макс Гордєєв

Все наближається до завершення: мольфар відповів, чи закінчиться війна до кінця року

завод

Силовики Полтавщини ігнорують заклик Зеленського про те, що бізнес зараз — це також захист України: що відбувається

коні

Ракам — приємні зміни, Левам — грошові надходження, Скорпіонам — приємні подарунки: гороскоп на день Коня-Бризколюба

Благодійна допомога

Українці можуть отримати 10,8 тисячі грн на кожного члена сім’ї, але не більше 4 виплат на родину: як зареєструватися

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту