Українці можуть втратити стаж через неакуратні записи в трудовій книжці

Пенсійний фонд може відмовити у зарахуванні певного періоду робочого стажу, якщо сторінки трудової книжки заповнені з порушенням вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок, пояснює адвокат Олександр Головченко.

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«Усі записи в трудовій книжці вносяться після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення — у день звільнення. Записи виконуються арабськими цифрами (число та місяць — двозначними). Наприклад, якщо робітник прийнятий на роботу 5 січня 1993 р., у трудовій книжці записується „05.01.1993“. Записи виконуються акуратно, ручкою кульковою або з пером, чорнилом чорного, синього або фіолетового кольорів і завіряються печаткою».

Якщо Пенсійний фонд таки відмовив у зарахуванні певного періоду до страхового стажу через неправильно заповнену трудову книжку, адвокат радить звертатися до суду та визнавати дії ПФ протиправними.

Раніше у Пенсійному фонді України розповіли, як самостійно зацифрувати трудову книжку. Для цього потрібно зробити кілька кроків.

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